Martellate in testa sul bus ad Ascoli giovane rinviato a giudizio

Ascoli, 1 dicembre 2025 – Dopo averlo minacciato, aveva impugnato un cutter quindi un martello frangivetro e aveva colpito un 18enne fermano alla testa, al volto e al collo. Protagonista dell'aggressione, un giovane sangiorgese di 23 anni con origini marocchine. A conclusione delle indagini, per lui, la Procura della Repubblica di Fermo ha richiesto il rinvio a giudizio. Il giovane pertanto sarà chiamato a comparire davanti al gup del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di lesioni personali gravi, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio La violenta aggressione.

