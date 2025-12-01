Marta Menegatti | Ho dato priorità a qualcosa di più importante dello sport A Tokyo 2020 pregavamo di non venire contagiati

Marta Menegatti è stata ospite di OA Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato delle quattro partecipazioni olimpiche, da Londra 2012 a Parigi 2024, del rapporto con la giovane compagna Valentina Gottardi, e della scelta di prendersi una pausa agonistica per la maternità. L’azzurra è da poco diventata mamma: “ È nata la mia bimba oramai un mese e 10 giorni fa, vola il tempo, davvero, e quindi è una vita diversa, sicuramente molto impegnativa, tutto è nuovo, ogni giorno è una scoperta, però è un momento molto speciale per me, e sto cercando di godermelo al massimo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

