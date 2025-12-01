Marta Fascina propone di abbassare l' età dell' imputabilità a 13 anni l' esperta è contro | Rischio paradosso
La proposta di legge arriva dopo i casi di violenze, ma anche nel pieno delle polemiche per la lista degli stupri in un liceo a Roma: l'intervista a Maria Angela Grassi, pedagogista. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo oltre quattro anni di silenzio legislativo, Marta Fascina riemerge con una proposta destinata a far discutere: abbassare a 13 anni l’età di imputabilità. Un intervento che la deputata di Forza Italia definisce “di buon senso” contro l’emergenza della delinqu - facebook.com Vai su Facebook
Marta Fascina propone di abbassare l'età dell'imputabilità a 13 anni, l'esperta è contro: "Rischio paradosso" - La proposta di legge di Marta Fascina arriva dopo i casi di violenze e le polemiche per la lista degli stupri in un liceo: intervista alla pedagogista ... Lo riporta virgilio.it
Marta Fascina e la prima proposta in Parlamento: "Imputabilità a 13 anni per fermare le baby gang" - Dopo oltre tre anni dall'inizio della legislatura la deputata presenta un testo per arginare la delinquenza minorile ... Segnala today.it
La proposta di legge di Marta Fascina: abbassare a 13 anni l’età per imputare di reato un minore - La deputata di Forza Italia, Marta Fascina, ha presentato una proposta di legge che mira ad abbassare a 13 anni l’età minima per imputare un minore di reato. Lo riporta blitzquotidiano.it
Fascina presenta la sua prima proposta della legislatura: una legge anti-maranza - La deputata ed ex compagna di Berlusconi propone una norma che abbassi a 13 anni l'età per imputare di reato un minore ... Si legge su repubblica.it
Marta Fascina e la proposta anti-maranza: “Imputabilità a 13 anni per arginare l’ondata di baby-reati” - Dopo oltre quattro anni di silenzio legislativo, Marta Fascina riemerge con una proposta destinata a far discutere: abbassare a 13 anni l'età di imputabilità ... Si legge su fanpage.it
Marta Fascina: a sorpresa arriva la sua proposta in Parlamento. Di cosa si tratta - Spesso sotto la lente di ingrandimento per le sue assenze in Parlamento, ecco Marta Fascina tornare con una proposta importante. Si legge su newsmondo.it