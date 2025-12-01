Marta Fascina prima proposta di legge | abbassare a 13 anni l’età di imputabilità penale dei minori
La proposta di legge presentata alla Camera. Abbassare da 14 a 13 anni l'età minima per imputare un reato a un minore: è la richiesta formulata in Parlamento da Marta Fascina, deputata di Forza Italia ed ex compagna di Silvio Berlusconi, scomparso nel 2023. Si tratta della prima proposta di legge da lei depositata in questa legislatura. Secondo Fascina, il "crescendo dei reati commessi da infraquattordicenni", spesso reclutati o sfruttati da gruppi criminali, richiede "un intervento strutturale e non più rinviabile". Per questo la deputata azzurra ha scelto di presentare un testo che prevede la riduzione dell'età di imputabilità a 13 anni, con l'obiettivo di contrastare l'aumento della delinquenza minorile.
