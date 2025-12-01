Marsala riscopre l’Ottocento del vino siciliano con il libro di Lentini

Una serata dedicata alla memoria del vino e alla storia di un territorio attende il pubblico a Marsala, dove il nuovo volume di Rosario Lentini, «Sicilie del vino nell’800», diventa occasione per ripercorrere un secolo di trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno segnato in profondità l’identità dell’isola. Un incontro per rileggere l’Ottocento del vino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Marsala riscopre l’Ottocento del vino siciliano con il libro di Lentini

Altre letture consigliate

Marsala contro Marsala: la ribalta dei vini Pre-British apre una nuova strada alla viticoltura della Sicilia occidentale - La leggenda vuole che nel 1773 il ricco mercante inglese John Woodhouse, approdato a Marsala a causa di una tempesta, quando lo assaggiò se ne innamorò subito e decise di spedirne cinquanta barili a ... Riporta gamberorosso.it

Marsala e i 'vini del Sole' si candidano a patrimonio Unesco - Il Marsala si apre al futuro con nuovi progetti e virtuose sinergie con le denominazioni enologiche di pregio della Sun Belt Zone. Secondo ansa.it

Il Marsala e gli altri vini del sole si candidano a diventare beni Unesco - Delegazioni di produttori di vini dolci naturali di Sicilia, Spagna, Portogallo e Grecia firmano un protocollo d’intesa a Marsala, laddove storiche famiglie come Pellegrino e Florio si prendono cura ... Secondo tg24.sky.it