Marotta sulla corsa scudetto | Spero che sia…

Marotta. La corsa scudetto continua a essere uno dei temi più caldi di questa Serie A, caratterizzata da un equilibrio che negli ultimi anni si era visto di rado. Inter, Roma, Napoli e Milan viaggiano tutte in un punto, rendendo la vetta un affare per quattro. In questo contesto particolarmente combattuto è intervenuto Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ospite ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha condiviso la sua visione sulla stagione e sul rapporto con i tifosi. Marotta ha ribadito quanto il sostegno del pubblico sia fondamentale per l’ Inter e per il calcio in generale. “ I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento “, ha spiegato il dirigente, sottolineando come il calore della piazza nerazzurra rappresenti una risorsa preziosa nei momenti chiave della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it