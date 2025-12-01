Marotta sulla corsa scudetto | Spero che sia…
Marotta. La corsa scudetto continua a essere uno dei temi più caldi di questa Serie A, caratterizzata da un equilibrio che negli ultimi anni si era visto di rado. Inter, Roma, Napoli e Milan viaggiano tutte in un punto, rendendo la vetta un affare per quattro. In questo contesto particolarmente combattuto è intervenuto Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ospite ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha condiviso la sua visione sulla stagione e sul rapporto con i tifosi. Marotta ha ribadito quanto il sostegno del pubblico sia fondamentale per l’ Inter e per il calcio in generale. “ I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento “, ha spiegato il dirigente, sottolineando come il calore della piazza nerazzurra rappresenti una risorsa preziosa nei momenti chiave della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chivu, riunione nello spogliatoio con Marotta e la squadra dopo la sconfitta contro l'Atletico: "Ora serve una cosa..." - facebook.com Vai su Facebook
#Marotta prova lo sgarbo Vuole quell’obiettivo della #Juve Vai su X
Marotta: “Spero che sia un campionato avvincente. I tifosi sono…” - Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato anche della lotta serratissima in campionato ... Come scrive msn.com
Inter, Marotta: “Il Napoli è la favorita assoluta per lo Scudetto” - Oltre ai temi di campo, continua a tenere banco per quanto riguarda Inter e Milan la questione stadio, di cui si è tornato a parlare in settimana. Scrive gianlucadimarzio.com
Marotta difende Chivu: "Giudizi negativi da chi non lo conosce. Sullo scudetto..." - A margine della sua laurea magistrale a honoris causa, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti difendendo Cristian Chivu dopo un inizio difficile in campionato: "Abbiamo un ... Scrive corrieredellosport.it