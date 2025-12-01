Marotta fa impazzire i tifosi | Sono sempre al centro di tutto E sul campionato dico questo 

Inter News 24 Il presidente interista Beppe Marotta fa impazzire i tifosi con delle dichiarazioni al miele. Poi dice la sua sull’attuale campionato di Serie A. Il presidente interista Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Di seguito le sue dichiarazioni. LE ULTIMISSIME SULL’INTER I TIFOSI E IL CAMPIONATO – « I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento. Spero che sia un campionato avvincente, questo è quello che posso limitarmi a dire. Ho avuto la fortuna di avere una carriera bella, ne ho avuti tanti di momenti da ricordare. Posso partire dalle origini fino ad arrivare alle vittorie degli Scudetti e alle finali di Champions League » LE EMOZIONI – « Le emozioni non sono condizionate dal palcoscenico che vivi in quel momento, ma ogni finale e ogni campionato vinto genera, non solo adrenalina, ma passione, che condiziona la nostra attività. 🔗 Leggi su Internews24.com

