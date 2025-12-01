Marito non restituisce 500 euro alla moglie a Catania emerge una storia orribile di maltrattamenti
Un 47enne di Catania è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi dopo la richiesta di aiuto della moglie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
