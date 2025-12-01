Mario Balotelli supera l’esame | estinto il reato di guida in stato di ebbrezza

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 1 dicembre 2025 – Mario Balotelli “promosso”. Non si tratta di una notizia sportiva – l’attaccante bresciano, dopo l’ultima sfortunata esperienza a Genova, è ancora senza squadra – ma di un aggiornamento legato alle cronache giudiziarie. L’ex centravanti della Nazionale, oggi 35enne, ha concluso positivamente il suo percorso di riabilitazione, prescrittogli in seguito a un incidente che lo vide protagonista nell’autunno di due anni fa. L’inchiesta . Il procedimento a suo carico, quindi, si è concluso con l’estinzione del reato ipotizzato a suo carico, ovvero guida in stato d'ebbrezza, aggravata dal rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

