Inter News 24 Il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato dell’Inter e dei problemi principali della squadra. Poi si è espresso anche su Chivu. In diretta su Dazn, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria in quel di Pisa, di Chivu e dei problemi principali della squadra meneghina. Vediamo di seguito le sue parole. CHIVU – « Positivo, non mi aspettavo che riuscisse in così’ poco tempo a trovare la chiave giusta con un gruppo ferito. Invece il gruppo è con lui, è riuscito a fortificarlo ma adesso deve fare il passo in più » IL PROBLEMA DELL’INTER – «Deve cercare di rendere questa squadra forte mentalmente, perché nelle imperfezioni di tutte le squadre, l’Inter ha questa grossa imperfezione, cali mentali, nelle difficoltà non riesce a compattarsi, questo è il problema principale di questa squadra che no nè un problema di Chivu, è un problema che ha da anni questo gruppo, adesso deve cercare di risolverlo» Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marinozzi sull’Inter: «Ecco il problema principale della squadra. E su Chivu…»