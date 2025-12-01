Marini esalta il Terranuova Il derby si decide all’ultimo
terranuova traiana 1 montevarchi 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Ficini, Saltalamacchia; Simonti, Mannella (22’ s.t. Cardoso), Cioce (22’ s.t. Tassi), Sesti (41’ s.t. Innocenti), Marini; Sborgi (41’ p.t. Fantoni; 41’ s.t. Cardo), Bruni. A disposizione: Rosadi, Degl’Innocenti, Bargellini, Verdini. Allenatore: Becattini. MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Cecconi, Coly, Francalanci; Boncompagni (33’ s.t. Rosini), Nannini, Galeota (1’ s.t. Galastri), Mattei (27’ s.t. Tatti), Bassano (40’ s.t. Menchetti); Tommasini (43’ s.t. Iacullo), Bocci. A disposizione: Neri, Siniega, Mariniello, Lovari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un abito che esalta la tua femminilità e illumina ogni passo. Vieni a scoprirlo da Dress Code – Via Dei Mille, 38 (Marino) 3290147239 - 3477452898 Prenota la tua prova e lasciati avvolgere dall’eleganza. @social.soda #DressCodeMarino #Cerimonia - facebook.com Vai su Facebook
Un gol di Marini al 90° decide il derby del Valdar - Al Mario Matteini il Terranuova Traiana si aggiudica il derby del Valdarno con un gol di Marini al 90°. Si legge su teletruria.it
Serie D: l’analisi del dirigente sul cammino della squadra di Becattini. "Domenica la nostra prestazione migliore». Terranuova, il ds Resti a caccia di un bomber - TERRANUOVA Donello Resti guarda con fiducia ai prossimi passi del Terranuova Traiana dopo l’incredibile pareggio con il Seravezza avvenuto grazie ... Segnala sport.quotidiano.net
Terranuova Traiana vince 1-0 contro Figline: Marini decisivo - La gara condanna i gialloblu, che nel prossimo campionato andranno a fare compagnia ... Scrive lanazione.it