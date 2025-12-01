Maria Maria degli Articolo 31 è una cover? La figuraccia di Casciari che non azzecca nemmeno il nome

Ohi Maria degli Articolo 31 rappresenta un esplicito tributo ad una canzone di Lara Saint Paul, artista italo-eritrea. Dopo 30 anni scoprire che “Maria Maria” degli Articolo 31 è una cover fa crollare tutte le certezze della vita – recita così la didascalia di un video postato Mauro Casciari (o da chi per lui) sul suo profilo Facebook. La descrizione del video, ci va ancora più pesante: “Ci sono cose che non andrebbero scoperte, ma volte ci sbatti contro e ti chiedi come sia stato possibile. Perché ci hanno ingannato per trent’anni? Perché non c’è scritto da nessuna parte, perché non c’è scritto grosso sul disco, sul CD che custodisco gelosamente da sei lustri nella mia discoteca? Questo non dovevate farmelo Articolo 31, avete minato la mia adolescenza. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

