Maria Luisa Ramponi lascia l' ospedale e va in carcere | fece esplodere la casa uccidendo tre carabinieri ma fu salvata dai militari

Dimessa dall'ospedale di Borgo Trento e trasferita nel carcere di Montorio: Maria Luisa Ramponi, la 59enne sorella di Franco e Dino Ramponi, accusata di essere l'esecutrice materiale della. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maria Luisa Ramponi lascia l'ospedale e va in carcere: fece esplodere la casa uccidendo tre carabinieri ma fu salvata dai militari

