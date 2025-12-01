Marco Profeta presenta il suo brano ‘Le cose che non hai’ | Tutti ci sentiamo fuori posto La musica è salvezza Arriva in profondità
Marco Profeta è un artista poliedrico: avvocato di professione, cantautore per passione. I suoi brani, come ‘ Le cose che non hai ‘, arrivano dritto al cuore e fanno emergere tutta la sua voglia di comunicare attraverso la musica. Scopriamo insieme come è nata l’ispirazione per i suoi brani e quali sono i progetti futuri. Intervista al cantautore Marco Profeta Lei è un artista a 360 gradi, avvocato, fa parte del mondo dello spettacolo (è stato inviato per ‘Ogni mattina’ su TV8). Come è nata la passione per la musica? “In realtà non ho memoria di quando sia nata. Sicuramente da piccolo ascoltavo tantissima musica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
