Marco Marsilio nuovo relatore Ue sulla mobilità sostenibile
L’ECR Group ha nominato Marco Marsilio nuovo relatore del pacchetto europeo sulla mobilità sostenibile presso il Comitato europeo delle Regioni. Il presidente della Regione Abruzzo dovrà promuovere la transizione verso una mobilità diversa, in grado di impattare qualitativamente sulla vita dei cittadini. Marsilio porterà così la sua Regione al centro del dibattito strategico europei. Ma dovrà anche coniugare le esigenze di tutti gli enti locali e i piani europei, spingendo verso la decarbonizzazione dei trasporti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Marco Marsilio. Hammer · AfroMelo-1. All’Aquila si sta svolgendo con grande successo la quarta edizione della “? ? ? ?’?”, un appuntamento che celebra una delle nostre eccellenze più preziose. È un or - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo rettore Univaq, Marsilio 'pronti a lavorare insieme' - "A nome personale e dell'intera Giunta regionale porgo le congratulazioni al professor Fabio Graziosi, che è stato eletto nuovo rettore dell'Università dell'Aquila". Lo riporta ansa.it
Marsilio, 'recuperati altri 38 milioni per nuovo ospedale Teramo - La Regione Abruzzo ha recuperato, attraverso la riassegnazione delle risorse dell'articolo 20 per l'edilizia sanitaria, 38 milioni di euro destinati alla costruzione del nuovo ospedale di Teramo e ... Riporta ansa.it