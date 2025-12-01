Marchisio torna in visita allo Juventus Museum insieme ai figli | il suo messaggio è emozionante – FOTO

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marchisio torna in visita allo Juventus Museum insieme ai figli: il suo messaggio è emozionante. Le belle parole dell’ex bianconero. Claudio Marchisio, autentica  leggenda  della  Juventus  e simbolo del settore giovanile, è tornato alle radici del suo passato bianconero per una  visita emozionante  allo  Juventus Museum. L’ex centrocampista ha voluto condividere il momento speciale con la sua famiglia, ripercorrendo i  ricordi indelebili  della sua  straordinaria carriera  a Torino. I ricordi indelebili: passione che non può esaurirsi. Marchisio  ha documentato la sua visita con i  figli  tramite un post sul proprio profilo  Instagram, esprimendo la  gioia  e l’ orgoglio  nel poter trasmettere la  storia vincente  della  Vecchia Signora  alle  nuove generazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

