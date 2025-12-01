Marchisio torna in visita allo Juventus Museum insieme ai figli | il suo messaggio è emozionante – FOTO

Marchisio torna in visita allo Juventus Museum insieme ai figli: il suo messaggio è emozionante. Le belle parole dell’ex bianconero. Claudio Marchisio, autentica leggenda della Juventus e simbolo del settore giovanile, è tornato alle radici del suo passato bianconero per una visita emozionante allo Juventus Museum. L’ex centrocampista ha voluto condividere il momento speciale con la sua famiglia, ripercorrendo i ricordi indelebili della sua straordinaria carriera a Torino. I ricordi indelebili: passione che non può esaurirsi. Marchisio ha documentato la sua visita con i figli tramite un post sul proprio profilo Instagram, esprimendo la gioia e l’ orgoglio nel poter trasmettere la storia vincente della Vecchia Signora alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marchisio torna in visita allo Juventus Museum insieme ai figli: il suo messaggio è emozionante – FOTO

