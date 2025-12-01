Marche visite domenicali | 200 prestazioni nell’Ascolano

Lapresse.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È solamente un segno e non è assolutamente una soluzione risolutiva al problema delle liste di attesa: ma ci tengo veramente a ringraziare tutto il personale medico, sanitario e non solo, oltre al direttore Maraldo della Ast 5 che si sono messi in gioco di domenica per cercare di evadere richieste attese da quasi 200 cittadin i”. Questo il commento dell’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, dopo l’ottima riuscita dell’iniziativa condotta ieri all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno e al Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto che ha permesso di erogare prestazioni diagnostiche e sanitarie anche di domenica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

marche visite domenicali 200 prestazioni nell8217ascolano

© Lapresse.it - Marche, visite domenicali: 200 prestazioni nell’Ascolano

Argomenti simili trattati di recente

marche visite domenicali 200Visite mediche ed esami diagnostici di domenica per accorciare le attese - Giorno festivo con ambulatori aperti ad Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto: si cerca di ridurre i tempi per le prestazioni più critiche ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Visite Domenicali 200