Marche visite domenicali | 200 prestazioni nell’Ascolano

“È solamente un segno e non è assolutamente una soluzione risolutiva al problema delle liste di attesa: ma ci tengo veramente a ringraziare tutto il personale medico, sanitario e non solo, oltre al direttore Maraldo della Ast 5 che si sono messi in gioco di domenica per cercare di evadere richieste attese da quasi 200 cittadin i”. Questo il commento dell’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, dopo l’ottima riuscita dell’iniziativa condotta ieri all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno e al Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto che ha permesso di erogare prestazioni diagnostiche e sanitarie anche di domenica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

