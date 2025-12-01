Un progetto virtuoso e innovativo, in cui la vela diventa luogo di cura, empowerment e rinascita personale. A Palazzo Leopardi (Regione Marche) la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto ‘Una Vela per Tutti’, promosso dall’ Ancona Yacht Club e selezionato tra i vincitori del bando regionale nell’ambito del PR FESR Marche 20212027. Il progetto. Il progetto si conferma tra le iniziative più innovative e ad alto impatto sociale del territorio marchigiano. Grazie al sostegno ottenuto tramite la campagna di crowdfunding, insieme a contributi pubblici e privati, 30 giovani hanno partecipato a un percorso unico che unisce formazione velica, crescita personale e supporto psicologico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, ‘Una vela per tutti’ vince bando Regione