Mantova punito con rosso e rigore a Venezia Possanzini aggira le polemiche | L’arbitro? Non voglio parlarne

La secca sconfitta patita a Venezia ha fermato la risalita del Mantova in Serie B. La squadra virgiliana rimane a stretto contatto con la zona calda della classifica e deve guardare con la massima determinazione al prossimo impegno con la Reggiana (al Martelli l’8 dicembre alle 15) per far ripartire la sua rincorsa. Il tris subito al Penzo non è stato privo di recriminazioni da parte biancorossa, anche se l’analisi di mister Possanzini è andata al di là degli episodi che hanno caratterizzato una direzione arbitrale discutibile. Dal secondo giallo a Radaelli, apparso davvero troppo fiscale, al mani di Bani che ha originato il rigore del raddoppio dei lagunari, non sono mancate le scelte che hanno scontentato gli ospiti, ma l’ex attaccante preferisce spingere il suo esame in altra direzione, cercando di porre in evidenza soprattutto gli aspetti positivi fatti intravedere dai suoi giocatori, al di là del risultato: "Il mio compito - è la filosofia dell’allenatore biancorosso - è quello di analizzare la partita sotto diversi punti di vista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

