Manovra Irap per le banche in aumento del 2% da 4,65% a 6,65% verso accordo con il Governo per l’anticipo di liquidità

Il governo e le banche hanno trovato un accordo per bloccare un ulteriore aumento dell'Irap agli istituti di credito, che arriverà quindi al 6,65%, grazie a un altro ricorso all'anticipo di liquidità Banche e governo avrebbero raggiunto un accordo per il contributo alla manovra finanziaria. L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manovra, Irap per le banche in aumento del 2% (da 4,65% a 6,65%), verso accordo con il Governo per l’anticipo di liquidità

Scopri altri approfondimenti

Vicino l'accordo tra Governo e banche sul contributo degli istituti di credito alla Manovra: l'Irap dovrebbe aumentare solo del 2% ma dovrebbe esserci un'altro anticipo sulle Dta - facebook.com Vai su Facebook

#Manovra, sarebbe vicino l'accordo tra governo e banche sul contributo degli istituti: l'Abi accetterebbe di pagare 600 milioni di euro in più nel triennio (oltre ai 6,9 miliardi già concordati), ma senza un incremento ulteriore dell'Irap. Il servizio di @elisaapiazza Vai su X

Banche e Governo verso l’intesa per la Manovra, Irap +2% e anticipo sulle Dta - Vicino l’accordo tra Governo e banche sul contributo degli istituti alla Manovra: l’Irap aumenterà solo del 2%, altro intervento sulle Dta ... Riporta quifinanza.it

Manovra, sulle banche si riapre la trattativa. Aumento Irap in bilico - ll governo in attesa delle controproposte dell’Abi per garantire una copertura di 200 milioni alle correzioni ROMA - Come scrive repubblica.it

L'aumento Irap per le banche in Manovra 2026. Cosa significa per l'utenza? - Con la Manovra 2026 arriva l'aumento dell'Irap per le banche. Segnala soldionline.it

Manovra, verso l’intesa tra governo e banche sul nuovo contributo - L’accordo tra governo, banche e assicurazioni sul contributo alla manovra sembra sempre più vicino. Segnala online-news.it

Nuovo round con le banche sull'Irap, si cerca il compromesso - Sul tavolo c'è un ulteriore aumento dell'Irap a carico degli istituti, con una franchigia per evitare di colpire i più piccoli. Lo riporta ansa.it

Aumento dell'Irap sulle banche: le nuove misure fiscali in Italia spiegate - La maggioranza sta progettando di rivedere la manovra economica, focalizzandosi su un aumento dell'Irap per le istituzioni bancarie. Riporta notizie.it