Manovra FdI propone un’indennità all’80% alle donne che prendono parte al percorso anti-violenza

Il contrasto alla violenza sulle donne rimane un argomento prioritario del governo Meloni. Non a caso, uno degli emendamenti alla manovra presentati da FdI, a prima firma Francesco Zaffini, nasce per “riconoscere un’indennità pari all’80% del limite minimo di retribuzione giornaliera alle lavoratrici che sospendono il loro contratto di lavoro per prendere parte a percorsi di protezione contro la violenza di genere”. La modifica fa parte del dossier dei segnalati in sostituzione delle proposte considerate inammissibili dalla commissione Bilancio del Senato. FdI propone l’indennità dell’80% alle donne in percorso di protezione contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Manovra, FdI propone un’indennità all’80% alle donne che prendono parte al percorso anti-violenza

