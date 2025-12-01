Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Ci avviamo alle settimane cruciali della discussione e del confronto sulla manovra di bilancio e non abbiamo ancora ricevuto risposta alla nostra richiesta di espungere dal testo gli articoli che riguardano la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Quegli articoli, inseriti per il solito scambio di potere tra le forze di maggioranza, sono il regalo fatto alla Lega e al ministro Calderoli che devono continuare a tenere alta la bandiera dell'autonomia differenziata. Una riforma che, di fatto, è stata già bocciata da una sentenza della Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Boccia, 'articoli su Lep sfidano Consulta, Meloni li ritiri'