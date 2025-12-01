Manovra | Boccia ' articoli su Lep sfidano Consulta Meloni li ritiri'

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Ci avviamo alle settimane cruciali della discussione e del confronto sulla manovra di bilancio e non abbiamo ancora ricevuto risposta alla nostra richiesta di espungere dal testo gli articoli che riguardano la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Quegli articoli, inseriti per il solito scambio di potere tra le forze di maggioranza, sono il regalo fatto alla Lega e al ministro Calderoli che devono continuare a tenere alta la bandiera dell'autonomia differenziata. Una riforma che, di fatto, è stata già bocciata da una sentenza della Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra boccia articoli su lep sfidano consulta meloni li ritiri

© Iltempo.it - Manovra: Boccia, 'articoli su Lep sfidano Consulta, Meloni li ritiri'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manovra boccia articoli lepManovra: Boccia, 'articoli su Lep sfidano Consulta, Meloni li ritiri' - “Ci avviamo alle settimane cruciali della discussione e del confronto sulla manovra di bilancio e non abbiamo ancora ... Si legge su iltempo.it

Manovra: Boccia, 'gravissimo aggiramento Consulta, vanno stralciati gli articoli sui Lep' - Oggi, nelle audizioni in Commissione, abbiamo ascoltato i rappresentanti dell’Anci, dell’Upi e della Conferenza delle Regioni. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra: Boccia, 'grave no a stralcio articoli sui Lep, La Russa intervenga' - “I gruppi di opposizione all’unanimità hanno trasmesso al Presidente del Senato una lettera nella quale stigmatizziamo l’atteggiamento del governo, da un lato, e la ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Boccia Articoli Lep