Manovra 2026 tra oro tassato e pensioni in bilico | la sovranità economica che l’Italia continua a rinviare
Dalla “tassa sull’oro” alla battaglia sulle pensioni, passando per il condono edilizio: 414 emendamenti svelano un Paese che cerca risorse ovunque, tranne che nella sua piena autonomia finanziaria. Una scrematura che rivela le fragilità della manovra Dei quasi seimila emendamenti, ne restano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
