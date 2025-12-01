Manovra 2026 tra oro tassato e pensioni in bilico | la sovranità economica che l’Italia continua a rinviare

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla “tassa sull’oro” alla battaglia sulle pensioni, passando per il condono edilizio: 414 emendamenti svelano un Paese che cerca risorse ovunque, tranne che nella sua piena autonomia finanziaria. Una scrematura che rivela le fragilità della manovra Dei quasi seimila emendamenti, ne restano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Manovra 2026, tra oro tassato e pensioni in bilico: la sovranità economica che l’Italia continua a rinviare

