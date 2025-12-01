Manovra 2026 | cosa prevede la sanatoria per Imu Tari e sanzioni locali

1 dic 2025

La Legge di Bilancio 2026 apre alla possibilità di una definizione agevolata per i tributi locali, lasciando agli enti territoriali la scelta di attivarla o meno. Ecco cosa prevede il meccanismo e quali debiti potrebbe riguardare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

