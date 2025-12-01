Mano tesa ai poveri Task force per colmare il disagio sociale

PERUGIA – "Questo momento rappresenta il risultato di un confronto con Caritas che prosegue ormai da mesi e che ci conduce alla sottoscrizione del primo accordo stabile mettendo nero su bianco una serie di buone pratiche. Vengono normati, infatti, i reciproci impegni nell'ambito di una collaborazione che vogliamo implementare ed accrescere". Così l'assessora al welfare Costanza Spera in occasione della firma dell'intesa con la Caritas, per la presa in carico congiunta delle persone fragili fornendo servizi come mensa, ristoro notturno. Oltre a ciò, tuttavia, verranno messe in campo attività di programmazione di altre politiche, come, solo per citarne alcune, l'invecchiamento attivo o la lotta alla povertà educativa.

