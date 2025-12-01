Manifattura a tre marce fra Milano Monza Brianza e Lodi
Le imprese manifatturiere di Milano, Monza e Brianza e Lodi escono dal terzo trimestre 2025 con risultati molto diversi, tra chi accelera e chi rallenta. Le nuove elaborazioni della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi fotografano un territorio che cambia ritmo, tra produzione, fatturato e ordini interni ed esteri. Un terzo trimestre 2025 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
