Manciulli Med Or | Occidente prigioniero del contingente
Anagni, 1 dic. (askanews) – Nel tentativo di dare risposta ai molti interrogativi del nostro tempo, questo pomeriggio si è svolta, presso la Sala della Ragione del Palazzo Comunale di Anagni, la seconda edizione di “Rimland”, un forum di geopolitica e geoeconomia volto a fornire agli addetti ai lavori e all’opinione pubblica strumenti utili per interpretare l’evoluzione del sistema internazionale e contribuire alla definizione di una strategia per la sicurezza nazionale. Il forum si è aperto con il panel Il Mediterraneo nel mondo che cambia, durante il quale gli analisti della Fondazione Med Or hanno offerto una lettura a tutto azimut del ruolo dell’Italia nei principali scenari geopolitici globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
