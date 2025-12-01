Manager violentata in uno scantinato sui Navigli | confermata la condanna per un componente del branco

Milano, 1 dicembre 2025 – La prima sezione della Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna con rito abbreviato a 3 anni e 7 mesi di reclusione a carico di un 23enne imputato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una manager 32enne, il 21 marzo 2023, nelle cantine nei pressi di un locale sui Navigli. Abusi che avrebbe commesso assieme a due 27enni, amici e titolari del locale e che sono ancora a processo con rito ordinario. I giudici, dunque, con la sentenza di oggi hanno confermato il quadro probatorio dell'inchiesta milanese, condotta dai carabinieri e coordinata dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, dopo la denuncia della donna, assistita come parte civile dall'avvocato Fabrizio Bernardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

