Manager violentata in un bar dei Navigli a Milano confermata la condanna a 3 anni e 7 mesi per un 23enne

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 3 anni e 7 mesi per violenza sessuale di gruppo a carico di un 23enne. Per gli abusi ai danni di una 32enne sono a processo anche due 27enni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In pieno centro a Milano una ragazza di 24 anni è stata violentata da un 22enne che aveva appena conosciuto in un locale. Bloccato dai bodyguard, è stato denunciato a piede libero e sarà sentito dagli inquirenti - facebook.com Vai su Facebook

