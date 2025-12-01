Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della Tenenza di Pagani (Salerno) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne del posto per la violazione delle misure cautelari cui era già sottoposto. L’uomo, infatti, era destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso a suo carico per i reati di estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre e del nonno materno. Nonostante tali restrizioni, il giovane si è introdotto senza alcuna autorizzazione nell’abitazione del nonno, venendo immediatamente individuato e fermato dai militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltratta madre e nonno, arrestato un 29enne nel Salernitano