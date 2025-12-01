Maltempo in Campania torna l’allerta meteo gialla della Protezioni Civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di criticità gialla, in vigore dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani. Questa allerta interessa i settori costieri della Campania, spaziando dal Casertano fino al Cilento

