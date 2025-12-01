Maltempo allerta meteo per domani 2 dicembre | le regioni a rischio

L’Italia si prepara ad affrontare un’altra giornata all’insegna dell’instabilità meteorologica, poiché la perturbazione di origine atlantica che ha recentemente colpito il Centro-Nord si sposterà progressivamente verso le regioni meridionali, portando con sé una nuova ondata di maltempo diffuso. Questa intensa attività atmosferica ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a emettere un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, confermando l’ allerta meteo gialla per rischio temporali per la giornata di martedì 2 dicembre. L’attenzione è massima, in particolare, per quattro regioni del Centro-Sud, dove si prevedono fenomeni di una certa intensità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo, allerta meteo per domani 2 dicembre: le regioni a rischio

