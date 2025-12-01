Maltempo allerta meteo per domani 2 dicembre | le regioni a rischio

Un’onda di maltempo torna a travolgere il Sud Italia. Dopo aver bagnato e scombussolato vaste porzioni del Centro?Nord, una perturbazione di origine atlantica – annunciata dalle previsioni degli scorsi giorni – si avvia a trasferire i suoi effetti verso le regioni del Centro?Sud. Per la giornata di domani, martedì 2 dicembre 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino che segna un nuovo stato di allerta meteo gialla per temporali su diverse aree del Paese. Allerta meteo gialla: l’avvertimento della Protezione Civile. Il sistema d’allertamento nazionale – in uso in tutte le Regioni d’Italia – utilizza una scala cromatica per comunicare il grado di rischio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maltempo, allerta meteo per domani 2 dicembre: le regioni a rischio

