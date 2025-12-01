Maltempo allerta meteo gialla per temporali oggi 1 dicembre | le regioni a rischio
(Adnkronos) – Nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese. Oggi, lunedì 1 dicembre, sono attesi temporali intensi, che si estenderanno a gran parte del Centro-Nord, interessando in particolare i settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata dalla Protezione Civile per la giornata odierna, lunedì 1 dicembre, un'allerta gialla . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
