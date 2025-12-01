Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 2 dicembre | le regioni a rischio

Fanpage.it | 1 dic 2025

La Protezione civile ha valutato per domani, martedì 2 dicembre, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni di centro sud. Nelle prossime ore, infatti, il maltempo si sposterà gradualmente verso sud est e le regioni meridionali con piogge e temporali diffusi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

