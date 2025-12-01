Malpensa | sequestrate sigarette e melassa da narghilè maximulta per nove passeggeri
Malpensa, 1 dicembre 2025 – Un ingente quantitativo di tabacchi da fumo e derivati è stato intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza in servizio presso l’aeroporto di Malpensa, durante una serie di controlli mirati sui passeggeri in arrivo. Il bilancio dell’operazione è considerevole: 2.594 stecche di sigarette e 160 chilogrammi di melassa da narghilè, con un valore commerciale complessivo stimato in oltre 165 mila euro. La merce era trasportata all’interno dei bagagli da nove passeggeri, tutti denunciati a piede libero. I viaggiatori, provenienti da Paesi del Nord Africa e dalla Cina, sono accusati di aver introdotto nel territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando, in violazione della normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
A Malpensa sequestrate 2.500 stecche di sigarette e 160 chili di melassa di contrabbando per un valore di 165mila euro. Sanzionati 263 passeggeri, nove i denunciati - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di passeggeri sanzionati a Malpensa per tabacchi di contrabbando, 9 denunce - 594 le stecche di sigarette sequestrate da Finanza e Dogane, oltre alla “melassa“ per narghilè. varesenews.it scrive
“Bentornato” contrabbando: a Malpensa 2.600 stecche di sigarette e 160kg di melassa intercettati in pochi mesi - Denunciate nove persone, oltre 250 violazioni contestate e sanzioni per 3,5 milioni: raffica di controlli della Guardia di Finanza e delle Dogane ... Da laprovinciadivarese.it
Malpensa, il ritorno degli "spalloni". La Finanza sequestra oltre 2.500 stecche di sigarette e 160 chili di melassa - Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle hanno intensificato, insieme ai funzionari doganali, i controlli. Come scrive varesenoi.it
Roma, allarme “Shisha bar” per la melassa dei narghilè. I Nas: pericoli per la salute - Narghilè con melasse estere irregolari, assenza di certificazioni e scarsa igiene all’interno dei locali: sanzioni amministrative fino a 10 mila euro, sequestri per 25 chili ... Segnala ilmessaggero.it