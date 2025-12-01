Malpensa, 1 dicembre 2025 – Un ingente quantitativo di tabacchi da fumo e derivati è stato intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza in servizio presso l’aeroporto di Malpensa, durante una serie di controlli mirati sui passeggeri in arrivo. Il bilancio dell’operazione è considerevole: 2.594 stecche di sigarette e 160 chilogrammi di melassa da narghilè, con un valore commerciale complessivo stimato in oltre 165 mila euro. La merce era trasportata all’interno dei bagagli da nove passeggeri, tutti denunciati a piede libero. I viaggiatori, provenienti da Paesi del Nord Africa e dalla Cina, sono accusati di aver introdotto nel territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando, in violazione della normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malpensa: sequestrate sigarette e melassa da narghilè, maximulta per nove passeggeri