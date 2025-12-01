Malore per Emma Bonino ricoverata a Roma in terapia intensiva

Webmagazine24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Malore per Emma Bonino. La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, di 77 anni, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, ed è stata ricoverata in terapia intensiva. A quanto apprende l'Adnkronos Bonino è vigile e la situazione è sotto controllo. Atteso nelle prossime . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

malore emma bonino ricoverataLa storica esponente dei radicali, 77 anni, si trova all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbe vigile - La storica esponente dei radicali, 77 anni, si trova all'ospedale Santo Spirito di Roma. Riporta msn.com

malore emma bonino ricoverataMalore per Emma Bonino, ricoverata a Roma in terapia intensiva: è vigile - La storica leader Radicale, fondatrice di +Europa, di 77 anni, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di ... Lo riporta lanuovasardegna.it

malore emma bonino ricoverataEmma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma: portata in ospedale in codice rosso - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in codice rosso a seguito di un malore . Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Emma Bonino Ricoverata