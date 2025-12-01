Malore per Emma Bonino ricoverata a Roma in terapia intensiva | è vigile

Webmagazine24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) –   —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

malore emma bonino ricoverataMalore per Emma Bonino, ricoverata a Roma in terapia intensiva: è vigile - La storica leader Radicale, fondatrice di +Europa, arrivata in serata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata ricoverata in terapia intensiva. Si legge su adnkronos.com

malore emma bonino ricoverataEmma Bonino ricoverata - ROMA – Ore di ansia per Emma Bonino, è che è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. livesicilia.it scrive

malore emma bonino ricoverataEmma Bonino in terapia intensiva in ospedale a Roma. È arrivata in pronto soccorso in codice rosso - Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Emma Bonino Ricoverata