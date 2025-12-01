Malore in casa muore giovane papà

Macerata, 1 dicembre 2025 – Ucciso da un malore mentre era in casa con la moglie e il figlioletto. Macerata e Sambucheto sono sotto choc per la morte di Alessandro Fratini, 43 anni. L’uomo viveva con la famiglia nel quartiere Pace a Macerata, ma era originario della frazione di Montecassiano. Fratini, dipendente della Clementoni di Recanati dove lavorava come informatico, si trovava nella sua casa di via Remo Pagnanelli con la moglie e il figlioletto di sei anni, nel primo pomeriggio di domenica, quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Subito è partita la telefonata al 118, arrivato sul posto nel giro di pochi minuti, ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore in casa, muore giovane papà

