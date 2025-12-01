Malore al PalaMacchia tifoso Libertas soccorso sugli spalti | Grazie al personale medico e a tutti coloro che hanno aiutato Daniele

Momenti di grande apprensione sugli spalti del PalaMacchia durante la partita di domenica sera 30 novembre tra Libertas Livorno e Scaligera Basket Verona. Nel corso della gara, al termine del primo tempo, un tifoso amaranto di 47 anni è stato infatti colto da un malore improvviso che ha richiesto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

