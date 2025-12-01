Malgioglio nuovo disco omaggio alle donne | Sono la colonna sonora della mia vita

Webmagazine24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sarà un disco dedicato alle donne che ''sono la colonna sonora della mia vita''. Cristiano Malgioglio, in una intervista in esclusiva all'Adnkronos, anticipa l'uscita del suo nuovo album ''che si chiamerà probabilmente 'Amore e spine'" e che sarà composto da brani ''in dieci lingue diverse, ognuno dei quali dedicato a una cantante che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

malgioglio nuovo disco omaggioMalgioglio, nuovo disco omaggio alle donne: "Sono la colonna sonora della mia vita" - Il disco sarà in dieci lingue diverse, perché, tranne il primo singolo, si tratterà di cover che il cantautore eseguirà nella lingua originale ... adnkronos.com scrive

malgioglio nuovo disco omaggioOrnella Vanoni, Cristiano Malgioglio commosso fuori dalla camera ardente: «Una delle interpreti migliori della musica, la ringrazierò sempre» VIDEO - Cristiano Malgioglio, all'uscita della camera ardente di Ornella Vanoni che è stata allestita al Piccolo Teatro a Milano, era molto commosso. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Malgioglio Nuovo Disco Omaggio