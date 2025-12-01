Mainoo la trattativa tra i suoi agenti e Manna si fa sempre più interessante Schira

Attenzione sempre al nome di Kobbie Mainoo, accostato da diverso tempo al Napoli di Antonio Conte. Vediamo come si evolverà nelle settimane la trattativa, considerando le possibili strategie di mercato del club, gli interessamenti di altre squadre e le condizioni contrattuali del giocatore. Mainoo via da Manchester. Su YouTube, Nico Schira continua ad aggiornare sull ’emergenza centrocampo del Napoli: “Conte non sbaglia una mossa, mentre porta da casa di Gasperini un successo pesante. Tuttavia, questo risultato va ora suffragato dagli acquisti del mercato. Napoli ha bisogno di un paio di rinforzi, soprattutto a centrocampo, viste le numerose assenze e infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mainoo, la trattativa tra i suoi agenti e Manna si fa sempre più interessante (Schira)

