Mainoo Juve il centrocampista apre all’addio allo United a stagione in corso! Duello con quell’altra big di Serie A | gli aggiornamenti

Mainoo Juve, il centrocampista cerca spazio e il Napoli preme per il prestito: il Manchester United apre, i bianconeri osservano la mossa rivale. Le manovre di avvicinamento alla sessione invernale di calciomercato entrano nel vivo e un nome su tutti sta accendendo la fantasia delle big italiane, creando i presupposti per un duello a distanza. Si tratta di Kobbie Mainoo, il giovanissimo talento del Manchester United. Il centrocampista inglese è da tempo nei radar della Juventus, che monitora la sua situazione alla ricerca di opportunità per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti. Tuttavia, nelle ultime ore, è una diretta concorrente a essersi mossa con maggiore decisione, provando a sfruttare il malcontento del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mainoo Juve, il centrocampista apre all’addio allo United a stagione in corso! Duello con quell’altra big di Serie A: gli aggiornamenti

