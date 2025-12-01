Maignan rinnovo con il Milan ancora fermo | Gabbia spinge sui social! Spiragli di ottimismo?

Maignan Milan, trattativa complicata: Gabbia interviene sui social e invita alla firma. Clima più sereno? Le ultimissime La questione legata al futuro di Mike Maignan si fa sempre più calda in casa rossonera. Come evidenziato dal giornalista Marco Pasotto su X, il tema è destinato a diventare centrale nelle prossime settimane, complice il rendimento straordinario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Maignan, rinnovo con il Milan ancora fermo: Gabbia spinge sui social! Spiragli di ottimismo?

Altre letture consigliate

MAIGNAN RESTA? futuro del portiere francese resta un rebus da risolvere, con un suo rinnovo con il Milan apparso per mesi infattibile e con la Juventus pronta ad insediarsi nella corsa al francese Secondo 'Il Messaggero', però, qualcosa potrebbe esser - facebook.com Vai su Facebook

Gabbia esce allo scoperto sul rinnovo di Maignan! "Mike per favore?" Vai su X

Rinnovo Maignan sempre più complicato, occhi in Serie A: è lui il prescelto! - Il rinnovo del contratto che lega Maignan al Milan è in una fase di totale stallo. Scrive spaziomilan.it

Maignan-Milan, rinnovo ancora possibile? I compagni provano a convincerlo - In scadenza di contratto con il Milan a giugno, ed accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato, Mike Maignan, portiere classe 1995 della nazionale francese, potrebbe non aver chiuso ... Lo riporta tuttojuve.com

Maignan Milan, tra presente e futuro: le novità sul rinnovo del portiere francese - Le ultime Mike Maignan è tornato a livelli di eccellenza assoluta, meritandosi nuovamente l’appellativ ... Scrive calcionews24.com

Milan, rinnovo Maignan: Tare dichiara che c’è un patto tra le parti - Le dichiarazioni di Igli Tare danno buone speranze sul futuro del portiere a Milanello. Da sportpaper.it

Rinnovo Maignan: le voci sull’Inter, il ruolo di Allegri e una piccola possibilità - Il rinnovo di Maignan dopo il derby è tornato ad essere un argomento caldissimo: nelle ultime ore sono circolate voci sull'Inter ... Si legge su milanlive.it

Maignan Juventus: perché non ha ancora rinnovato con il Milan. Spunta una confessione dell’agente del portiere, ecco cosa è successo - Ecco la confessione dell’agente del portiere, cosa è accaduto La notte di San Siro ha consegnato al Milan il dominio cittadino ... Si legge su juventusnews24.com