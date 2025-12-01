di Luca Fioretti Maignan Juve, il club rossonero tenta il tutto per tutto per il rinnovo: anche lo spogliatoio si muove per convincere il portiere a restare a Milano. Le sirene del calciomercato continuano a suonare attorno alla porta del Milan, con un’eco che arriva forte e chiara fino alla Continassa. I l futuro di Mike Maignan sembrava ormai destinato a scriversi lontano da San Siro, con la Juventus e le big di Premier League pronte ad approfittare della situazione contrattuale del francese, in scadenza a giugno. Tuttavia, la partita non è ancora chiusa e il club rossonero sta tentando una manovra disperata e accorata per trattenere il suo fuoriclasse tra i pali, mettendo in campo non solo argomenti economici ma anche sentimentali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, nuovo colpo di scena nel futuro del portiere: il Milan spinge con l’agente per il rinnovo, anche i compagni in pressing. Cosa succede