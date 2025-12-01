Maduro riappare in pubblico per smentire le voci di una fuga dal Venezuela | c’è stata prima una telefonata con Trump

Nicolás Maduro è riemerso dalla sua inspiegabile assenza domenicale come un uomo che vuole mostrare calma, pur sapendo di essere seduto su un vulcano. Il presidente venezuelano è apparso all’evento dedicato ai premi per il caffè d’eccellenza nella zona orientale della capitale, ponendo momentaneamente fine alle speculazioni che lo davano in fuga mentre gli Stati Uniti stringono la morsa militare attorno al Paese. In queste stesse ore, il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver parlato al telefono con il suo omologo venezuelano Nicolás Maduro. “Non è andata né bene né male”, ha risposto alla giornalista che gli chiedeva com’era andata la telefonata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maduro riappare in pubblico per smentire le voci di una fuga dal Venezuela: c’è stata prima una telefonata con Trump

Scopri altri approfondimenti

Nicolas Maduro riappare in pubblico dopo giorni di silenzio: ecco cosa ha detto - Il Presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, riemerge in pubblico per tranquillizzare i cittadini, nonostante il continuo deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti. Segnala notizie.it

Maduro riappare in pubblico dopo giorni: “Venezuela è indistruttibile” - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo giorni a Caracas, mettendo fine alle speculazioni secondo le quali sarebbe fuggito dal Paese ... Secondo msn.com

Venezuela, Maduro riappare in pubblico - Il presidente del Venezuela Maduro è apparso in pubblico dopo diversi giorni e ha così messo fine alle speculazioni su una possibile fuga, nello scenario delle tensioni con gli Usa. Lo riporta rainews.it