Maduro riappare in pubblico dopo giorni | Venezuela è indistruttibile

(Adnkronos) – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo giorni a Caracas, mettendo fine alle speculazioni secondo le quali sarebbe fuggito dal Paese in seguito alle tensioni con gli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn, affermando che Maduro ha partecipato alla cerimonia annuale di premiazione dei migliori.

