Madrid folla in piazza contro Sanchez | la protesta travolge il governo

La Capitale spagnola è stata teatro di una grande manifestazione contro il premier Pedro Sanchez. Decine di migliaia di sostenitori del Partito Popolare si sono radunati nel centro di Madrid per chiedere le dimissioni del capo del governo. La protesta è esplosa dopo l'arresto di Jose Luis Abalos, ex ministro dei trasporti del governo Sanchez, coinvolto in un'indagine per presunta corruzione che ha scosso la scena politica spagnola. Sul palco, il leader del Partito Popolare, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto apertamente le dimissioni del premier e la convocazione di elezioni anticipate. La folla ha risposto con cori, bandiere e cartelli che invocavano un cambio di governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

