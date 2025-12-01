Madri amministratrici e martiri del focolare | studio svela lo svantaggio economico che nessuno vuole vedere

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una nuova ricerca canadese, la maternità contribuisce a trasformare radicalmente il rapporto delle donne con il denaro, spingendole ad accentrare la gestione familiare e a compiere sacrifici che, sul lungo periodo, possono aggravare ulteriormente il gap economico nei confronti della controparte maschile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

madri amministratrici martiri focolareMadri amministratrici e “martiri del focolare”: studio svela lo svantaggio economico che nessuno vuole vedere - Secondo una nuova ricerca canadese, la maternità contribuisce a trasformare radicalmente il rapporto delle donne con il denaro, spingendole ad accentrare ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Madri Amministratrici Martiri Focolare