Madri amministratrici e martiri del focolare | studio svela lo svantaggio economico che nessuno vuole vedere
Secondo una nuova ricerca canadese, la maternità contribuisce a trasformare radicalmente il rapporto delle donne con il denaro, spingendole ad accentrare la gestione familiare e a compiere sacrifici che, sul lungo periodo, possono aggravare ulteriormente il gap economico nei confronti della controparte maschile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Partecipazione gratuita, con obbligo di iscrizione e prevede la frequenza all’intero ciclo; è riservata a caregiver di genere femminile tra cui madri, sorelle, parenti, amministratrici di sostegno ecc. per un massimo di 25 posti. Per l'scrizione scrivere a padova@fo - facebook.com Vai su Facebook
Madri amministratrici e “martiri del focolare”: studio svela lo svantaggio economico che nessuno vuole vedere - Secondo una nuova ricerca canadese, la maternità contribuisce a trasformare radicalmente il rapporto delle donne con il denaro, spingendole ad accentrare ... Secondo fanpage.it