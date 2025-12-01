Macron umiliato dall’abbraccio tra Meloni e la premier giapponese | in Francia diventa un caso nazionale video

È diventato un caso in Francia l’abbraccio al G20 di Johannesburg tra Giorgia Meloni e la premier giapponese con il presidente francese Emmanuel Macron completamente ignorato da entrambe le leader. A Parigi c’è chi parla esplicitamente di “umiliazione” del presidente Macron. Provate a immaginare se una scena del genere sarebbe stata pensabile fino a qualche anno fa, con Prodi, Letta o Gentiloni che venivano abbracciati con simile entusiasmo da un capo di stato delle potenze mondiali. Macron ignorato dalla premier giapponese che corre ad abbracciare Meloni. E mentre in Francia si discute della umiliazione di Macron e che parla del sorpasso sancito anche nel protocollo da parte del governo italiano rispetto a quello transalpino, anche in Italia c’è chi ha notato l’episodio e lo scrive grondando soddisfazione da tutti i pori social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Macron umiliato dall’abbraccio tra Meloni e la premier giapponese: in Francia diventa un caso nazionale (video)

